Torino, parte riqualificazione giardini Reali Inferiori

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - Parte in questi giorni, per restituire l'area ai cittadini entro l'estate, il cantiere per la riqualificazione dei giardini Reali Inferiori che ha come obiettivo quello di "far dialogare l'innovazione con il parco storico". I lavori prevedono interventi nell'area ludica "all'insegna dell'inclusione e degli aspetti didattico-scientifici, con soluzioni progettuali che guardano alla resilienza ambientale in un contesto ad alta valenza storica, culturale e artistica". Per valorizzare la memoria del passato saranno inseriti nuovi giochi con un'ambientazione tematica che rievocherà le diverse fasi storiche dell'area, dalla vocazione di luogo di battaglia e di giostra medievale, alla presenza degli animali nello zoo voluto da Vittorio Emanuele II, fino al ruolo più recente di scambio sociale e culturale, cerniera tra città moderna e centro storico barocco.

Quello sui giardini Reali Inferiori è uno degli interventi di manutenzione straordinaria che riguardano otto aree verdi cittadine, oggetto di un completo restyling grazie ai fondi React Eu Pon Metro, per una spesa complessiva di 6,5 milioni di euro. (ANSA).