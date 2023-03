Migranti: consiglio Torino chiede chiusura definitiva Cpr

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - Il Consiglio comunale di Torino chiede la chiusura definitiva del Cpr (centro di permanenza per il rimpatrio). L'assemblea cittadina oggi ha approvato con 24 voti a favore e 8 contrari un odg che impegna sindaco e giunta a chiedere al governo "che le risorse liberate da questa scelta siano impiegate a tutela della popolazione cittadina e a favore di una gestione delle politiche migratorie attenta ai diritti delle persone e volta a una piena integrazione", di rivedere le leggi Bossi-Fini e Turco-Napolitano e promuovere una revisione degli accordi di Dublino.

"Comunque la si pensi sulla gestione delle politiche migratorie - osserva il primo firmatario, Luca Pidello (Pd) -, il cpr è fallimentare dal punto di vista pratico, con un 25% di rimpatri sul totale delle persone trattenute. Adesso quello di corso Brunelleschi è chiuso per lavori perché non più idoneo a ospitare persone, quindi la prefettura deve investire ulteriori fondi per riaprirlo, che si sommano a quelli di gestione stimati in almeno 10 milioni". (ANSA).