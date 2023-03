Lear: Cirio, al lavoro per due anni in più di ammortizzatori

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - "Garantire il reddito ai lavoratori della Lear è per noi imprescindibile. Per questo avvieremo un percorso che consenta il prolungamento degli ammortizzatori sociali fino alla fine del 2024". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che ha incontrato i lavoratori della Lear dopo il tavolo con l'azienda e i sindacati sul futuro della fabbrica di Grugliasco che produce sedili per la Maserati. L'azienda ha confermato oggi i 260 esuberi. "Ci siamo fatti carico di parlare con Stellantis per verificare le prospettive future. Con il prolungamento per due anni degli ammortizzatori sociali. La 500 elettrica è tutta torinese, è paradossale non fare lavorare le aziende del territorio", ha spiegato Cirio. "Quello che è certo è che non lasceremo soli i lavoratori". (ANSA).