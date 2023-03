Controlli per la movida a Torino, sanzioni per 14.443 euro

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - Nella notte di sabato hanno avuto luogo, come di consueto, i controlli interforze, coordinati dalla polizia, nelle aree cittadine interessate dalla movida.

L'attività è stata svolta principalmente nell'area di piazza Vittorio Veneto, via Matteo Pescatore, Lungo Po Cadorna e nel quartiere San Salvario. Per le violazioni riscontrate, sono state emesse complessivamente sanzioni per 14.443 euro.

L'attività, con pattuglie a piedi e presidi fissi, ha consentito complessivamente l'identificazione di quasi 300 persone e il controllo di quattordici attività commerciali: cinque nell'area di piazza Vittorio Veneto e via Matteo Pescatore e nove nell'area del quartiere San Salvario. In quest'ultimo caso, tutti e nove gli esercizi commerciali controllati sono stati sanzionati per diverse violazioni amministrative.

Nello specifico, cinque per la vendita di alcolici dopo le 21 (via Berthollet, via Baretti e via Saluzzo), due per la vendita di alcolici dopo le 24 (via Nizza e via Valperga Caluso), uno per la vendita di alcolici dopo le 21 e per l'omessa esposizione della cartellonistica contenente le prescrizioni previste in materia di tutela del riposo della salute e della vivibilità urbana (via Galliari), uno per l'omessa esposizione della cartellonistica contenente le prescrizioni previste in materia di tutela del riposo della salute e della vivibilità urbana (via Madama Cristina). (ANSA).