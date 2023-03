Il regista Bille August a Torino per un nuovo film

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - Il regista danese Bille August è a Torino per un nuovo progetto cinematografico. Ieri è stato ricevuto a Palazzo Civico dal sindaco, Stefano Lo Russo. August ha vinto un premio Oscar e due volte la Palma d'Oro a Cannes.

"Siamo davvero contenti - sottolinea il primo cittadino - del fatto che Torino venga scelta come location e ambientazione per opere cinematografiche scelte che ribadiscono la consolidata connessione del nostro territorio con il cinema e la sua industria e il grande lavoro come quello della nostra Film Commission Torino Piemonte". (ANSA).