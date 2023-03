Sgarbi a mostra Impressionisti, arte moderna inizia a Torino

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - "È una mostra che collega Torino, con la sua tradizione e la sua civiltà legata alla Francia, al momento in cui l'arte moderna non è più arte italiana, ma è arte francese e quindi chi viene a visitare questa mostra sente qualcosa che non è soltanto di Monet, di Sisley o di Renoir, ma è di un mondo cambiato, una sensibilità diffusa, è la necessità di essere tutti impressionisti. In fondo, lo siamo, siamo tutti impressionisti". Lo ha sottolineato il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi che ha partecipato al vernissage della mostra Impressionisti tra sogno e colore al Museo Nazionale d'Artiglieria Mastio della Cittadella di Torino. "Questa è una mostra della sensibilità che ognuno di noi ha dentro di sé, di un mondo che è cambiato. L'arte moderna comincia qui ed è giusto che cominci da Torino, la città più moderna di Italia", ha aggiunto Sgarbi. L'esposizione è realizzata con il contributo di un comitato scientifico internazionale di cui fa parte anche il critico d'arte. (ANSA).