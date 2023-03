Musica: a Collisioni il 7 luglio anche Geolier

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Dopo la conferma di Lazza in concerto venerdì 7 luglio, si aggiunge nella stessa data la partecipazione in concerto di Geolier, fenomeno musicale tra i più noti degli ultimi anni e punto di riferimento per l'urban italiano. È un altro tassello della prima Giornata Giovani di Collisioni in piazza Medford, organizzata in collaborazione con Banca D'Alba.

Geolier ha collezionato, in poco tempo, 17 dischi di platino e 20 dischi d'oro, oltre a 1.4 miliardi di streaming audio/video. L'artista, è fresco dell'uscita del suo secondo album, Il Coraggio dei Bambini, che ha debuttato in classifica direttamente in prima posizione ed è stato certificato platino da Fimi.

I biglietti per il concerto di Geolier più Lazza sono acquistabili fin da ora su Ticketone e sugli altri circuiti autorizzati a 39.80 euro. Il biglietto dà accesso a tutti i concerti della giornata di venerdì 7 luglio. (ANSA).