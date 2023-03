Alle Ogr di Torino l'unica data italiana di Jeremiah Fraites

(ANSA) - TORINO, 09 MAR - L'11 marzo alle Ogr Torino la musica internazionale diventa protagonista con Ogr Club, il programma dedicato al racconto del panorama musicale nazionale e internazionale. Ospite del prossimo appuntamento sarà Jeremiah Fraites, co-fondatore della band The Lumineers. L'ingresso è gratuito, su prenotazione sul sito ogrtorino.it.

Dopo le esibizioni di Lepre, Galea, Edda con Gianni Maroccolo, Niccolò Bosio nel 2022 e quelle di Amalfitano ed Elephant Brain che si sono esibiti il 19 febbraio, Ogr Club apre le porte al suo primo artista internazionale, consolidando così ulteriormente l'obiettivo di portare a Torino esponenti del panorama musicale mondiale. Il Duomo delle Ogr accoglierà una performance emozionante e fortemente desiderata dall'artista, che ha scelto proprio l'Ogr Club per presentare per la prima volta dal vivo il suo lavoro solista.

Musicista, cantautore, compositore e co-fondatore della band statunitense The Lumineers, Jeremiah Fraites presenterà in questa occasione l'album "Piano Piano", uscito nel 2021, attraverso un live suggestivo e coinvolgente, in cui Fraites si esibirà al piano accompagnato da Fortunato D'Ascola al contrabbasso, Giulia Pecora al violino, Filippo Cornaglia a batteria e sintetizzatore, Clarissa Marino al violoncello.

