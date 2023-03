Coniugi trovati morti a Novara, ipotesi omicidio-suicidio

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - Due coniugi di 65 e 66 anni sono stati trovati morti, uccisi a colpi di arma da fuoco nella loro abitazione a Lumellogno, una frazione di Novara. Trovato senza vita anche il loro cane. Si tratta probabilmente di un caso di omicidio suicidio. Nell'appartamento della coppia, in via Bonfantini. è stata trovata una carabina.

L'uomo era un ex dipendente dell'ospedale maggiore di Novara, in pensione. (ANSA).