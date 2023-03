A processo automobilista che travolse anziana a Novi Ligure

(ANSA) - NOVI LIGURE, 08 MAR - Chiesto il rinvio a giudizio per un automobilista di Novi Ligure (Alessandria), oggi 88enne, che il 26 dicembre 2019 travolse Maria Verdina Salis, 87 anni, mentre attraversava sulle strisce pedonali. La donna è morta il 2 gennaio 2020 dopo una settimana di agonia; ferito il marito Marino di 91, oggi già deceduto. L'anziano deve rispondere di omicidio stradale, con le aggravanti di avere causato lesioni gravi anche a un'altra persona, fuga e omissione di soccorso.

Udienza preliminare fissata per l'11 aprile.

I due coniugi sono appena usciti dalla messa nella chiesa di Sant'Antonio, a un isolato di distanza da casa, quando, attraversando viale della Rimembranza, al civico 46, sono investiti dalla 'Hyundai' dell'88enne. Originaria di Alghero, a Novi dal 1962, casalinga, Maria aveva due figli, Luigi e Marco, ed era molto conosciuta anche per l'impegno in parrocchia. I familiari - che si sono affidati a Studio3A -Valore, società specializzata nel risarcimento danni e tutela dei diritti dei cittadini - hanno già ottenuto il risarcimento dovuto dalla compagnia di assicurazione del veicolo investitore, "ma ora si aspettano anche una condanna da parte della giustizia penale per il responsabile del grave fatto". (ANSA).