Turismo: Ciafani, Santanché spinga ad adattarsi a poca neve

(ANSA) - TORINO, 07 MAR - "La crisi climatica sta accelerando la sua corsa: la fusione repentina dei ghiacciai alpini che raccontiamo con la nostra campagna Carovana dei ghiacciai, l'emergenza siccità mai finita dalla scorsa estate che non sta dando tregua al nostro Paese, l'aumento delle temperature e degli eventi estremi, sono tutti codici rossi e campanelli d'allarme che il nostro Pianeta ci sta inviando. Al ministro del Turismo Daniela Santachè, che questo inverno ha avviato un tavolo tecnico per l'emergenza legata alla mancanza di neve in Appennino, torniamo a ribadire che avrebbe più senso investire risorse nell'adattamento e non nell'innevamento artificiale". Lo afferma Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente.

"Con un clima sempre più caldo, nei prossimi anni - aggiunge - andremo incontro a usi plurimi dell'acqua sempre più problematici e conflittuali. Per questo è fondamentale che nella lotta alla crisi climatica l'Italia cambi rotta mettendo in campo politiche più ambiziose ed efficace, aggiornando e approvando entro la fine di marzo il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, e rindirizzando meglio i fondi del Pnrr".

Nel report Legambiente ricorda che nel 2022 è stato l'anno più caldo e secco in oltre due secoli in Italia, il secondo più caldo in Europa. Negli ultimi anni i maggiori incrementi di temperatura si sono registrati nell'arco alpino. L'elevate temperature e lo scarso innevamento producono impatti e ricadute negative anche sul turismo invernale e sulla stagione sciistica.

Nella stagione sciistica 2022-2023 per la prima volta nella storia dello sci nel calendario di Coppa del mondo, da inizio stagione a fine febbraio 2023, sono state cancellate/rinviate per il comparto maschile otto gare su 43, il 18,6% del totale.

Per il comparto femminile: cinque le gare cancellate su un totale di 42 (11,9% de totale). Quasi tutte per scarso innevamento o temperature elevate. (ANSA).