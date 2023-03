Torino capitale hi-tech, raddoppiano investimenti

(ANSA) - TORINO, 07 MAR - Torino si conferma capitale italiana dell'high tech, con una dimensione sempre più internazionale delle sue imprese innovative. Nel 2022 le startup hanno raccolto 400 milioni di euro, il 22% degli investimenti di venture capital in Italia, che ha chiuso l'anno con 1,8 miliardi di euro. Anche al netto dell'operazione Newcleo, startup nel settore dell'energia nucleare, che ha raccolto 300 milioni di euro, pari al 75% della raccolta totale, Torino rimane la seconda città in Italia dopo Milano per investimenti di venture capital. Emerge dalla Ricerca sulle Startup e Sistema dell'Innovazione a Torino, presentata dal Club degli Investitori.

In tutto sono 670 le start up e le pmi innovative a Torino: hanno un fatturato complessivo di 300 milioni di euro e hanno creato 6.500 posti di lavoro. Il 50% utilizza l'intelligenza artificiale.

Gran parte degli investimenti sono stati destinati ad aziende hi-tech: DeepTech, Energy & CleanTech, Life Sciences, Software & Cybersecurity, Mobility & Automotive rappresentano i settori in cui opera la maggior parte delle imprese innovative torinesi (68% del totale). L'81% delle startup che hanno raccolto capitali nel 2022 ha una vocazione internazionale. Se si prende in esame le prime 10 imprese per dimensioni del round, il 100% è attiva su mercati esteri o impiegherà il capitale raccolto per farlo. Il sistema innovazione della città conta più di 27 acceleratori e incubatori, 25 investitori professionali nel venture capital con disponibilità finanziaria di oltre 1 miliardo di euro nei prossimi 5 anni. "Per consolidare il posizionamento nell'ecosistema dell'innovazione globale, Torino dovrebbe aumentare almeno a 1.000 il numero di startup, identificare con maggiore precisione i settori prioritari e rafforzare formazione e spirito imprenditoriale dei nuovi imprenditori" spiega Giancarlo Rocchietti, presidente del Club degli Investitori. (ANSA).