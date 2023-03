Startup Tevel e Electra Vehicles aprono a Torino sede Europa

(ANSA) - TORINO, 07 MAR - Due startup internazionali hanno scelto Torino come sede europea. Sono l'israeliana Tevel, che realizza droni in grado di raccogliere in modo autonomo la frutta dagli alberi combinando intelligenza artificiale, robotica avanzata e ingegneria aeronautica e l'americana Electra Vehicles di Boston che produce batterie elettriche basate sull'intelligenza artificiale. E' emerso durante la presentazione dalla Ricerca sulle Startup e Sistema dell'Innovazione a Torino.

"E' la novità rispetto agli altri anni. Abbiamo cominciato a vedere un trend contrario: alcune startup su cui abbiamo investito scelgono Torino per il loro headquarter europeo e iniziano ad assumere" sottolinea Giancarlo Rocchietti, presidente del Club degli Investitori. Tevel e Electra Vehicles non sono gli unici casi. L'inglese Shop Circle ha a Torino un team tech, Nebuly ha una doppia sede, a San Francisco e a Torino. (ANSA).