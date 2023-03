Musica: Articolo 31 in concerto, 5 ore di musica non stop

(ANSA) - TORINO, 07 MAR - Uno dei momenti clou dell'edizione 2023 di Collisioni sarà domenica 9 luglio, in piazza Medford ad Alba, la grande festa dell'estate dedicata alla musica italiana anni 90. Protagonisti della serata saranno gli Articolo 31, gruppo che ha influenzato la nascita e l'evoluzione del Rap in Italia e che da quel giorno del 93 in cui usciva Strade di Città ha continuato a scalare le classifiche con pezzi storici come Tranqi Funky, Domani, Ohi Maria e Gente che Spera. Il concerto a Collisioni sarà la loro unica data in Piemonte, a cui seguirà nella stessa serata una re-union altrettanto storica con l'unica tappa piemontese del Deejay Time AdvenTour, che vedrà alla console di nuovo insieme i quattro dj protagonisti dello storico programma: Albertino, Mario Fargetta, Giorgio Prezioso e Maurizio Molella, in uno spettacolo di circa tre ore. I biglietti al prezzo di 39,80 euro, validi per l'intera giornata di domenica 9 luglio, saranno in vendita dalle 11 di giovedì 9 marzo su Ticketone e sugli altri circuiti autorizzati.

"Si completa il grande weekend di Collisioni, con un grande concerto che guarda ad un pubblico importante oltre a quello dei giovani e si rivolge anche alla generazione dei quarantenni che sono i turisti di oggi e di domani a cui vogliamo raccontare la nostra città e le nostre eccellenze" commentano il sindaco di Alba Carlo Bo e l'assessore al turismo e alle manifestazioni Emanuele Bolla. (ANSA).