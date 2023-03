Liste attesa: Cirio, tempi migliori rispetto al pre-Covid

(ANSA) - TORINO, 07 MAR - In Piemonte prosegue il piano straordinario per il recupero delle liste di attesa in sanità.

Sul totale delle 42 prestazioni non urgenti del piano nazionale, i tempi medi di attesa nel 2022 sono stati di 37 giorni, contro i 38 del 2018. E su 25 di queste prestazioni, il tempo medio di attesa nel 2022 è stato inferiore a quello del 2018 di oltre sei giorni. Per le restanti prestazioni su 42 lo scostamento non supera i 6 giorni in più. Sul fronte dei pronto soccorso, le persone in attesa di ricovero da dicembre 2022 a febbraio 2023 sono passate da 506 a 365, con una riduzione del 25%.

"A parità di accessi ai pronto soccorso - afferma il governatore Alberto Cirio - abbiamo tagliato di un quarto le attese: non vuole dire che non ci siano più attese, ma il nostro obiettivo era impedire una permanenza di più giorni nell'attesa del ricovero. Se ci siamo riusciti è perché quella situazione un po' anarchica della sanità emersa con il Covid oggi è stata superata, con l'Azienda Zero monitora il livello di occupazione dei reparti negli ospedali, e già il monitoraggio di per sé porta dei risultati".

"Su 25 prestazioni sanitarie aggiunge - abbiamo migliorato le attese del 2018: vuole dire che le persone aspettano meno la propria visita. Però il percorso è ancora lungo, perché dobbiamo recuperare gli anni del Covid, ed è il motivo per cui abbiamo istituito una task force, e per l'abbattimento delle liste di attesa abbiamo stanziato 30 milioni nel 2022 e 25 milioni nel 2023".

"La sanità del Piemonte - sottolinea - oggi produce di più rispetto ai tempi precedenti l'arrivo del Covid, il che vuole dire più risposte per i nostri cittadini. Abbiamo ancora molto da fare, ma lo stiamo facendo e i risultati iniziano a darci ragione". (ANSA).