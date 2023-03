Leri vandali danneggiano marmi nell'antica tenuta di Cavour

(ANSA) - VERCELLI, 07 MAR - Leri Cavour, l'antica tenuta situata nel territorio del Comune di Trino (Vercelli) frequentata un tempo dal Conte Camillo Benso, è stata nuovamente sotto attacco dei vandali che hanno rimosso la porta che bloccava l'ingresso della chiesetta di Leri, già danneggiata in passato più volte dai teppisti. Le persone che si sono introdotte nel borgo disabitato, adiacente l'ex centrale Galileo Ferraris, hanno mandato in pezzi l'ultimo marmo di camino rimasto, quello nella camera da letto di Cavour. Le altre stanze sono state depredate nel corso degli anni di ogni bene: sono stati portati via marmi, infissi, piastrelle, colonne e tutti gli arredi di cui si componevano le abitazioni vissute in estate dal Conte.

I volontari dell'associazione "Leri Cavour", che si stanno occupando del recupero della tenuta sulla strada delle Grange, hanno avvertito le autorità e riposizionato il portone nella ex chiesetta. (ANSA).