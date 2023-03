Alla Reggia di Venaria la Prima dell'Alta Langa, l'8 maggio

(ANSA) - TORINO, 07 MAR - La 'Prima dell'Alta Langa' quest'anno andrà in scena nella Galleria Grande della Reggia di Venaria, l'8 maggio. L'evento, organizzato dal Consorzio, è alla sua quinta edizione."Se nella prima edizione del 2018 i produttori presenti alla manifestazione erano 18, con circa 40 etichette in degustazione, l'anno scorso a Torino eravamo in 46 con 115 diversi vini", fa notare Mariacristina Castelletta, presidente del Consorzio. "La Prima dell'Alta Langa - aggiunge - si conferma l'occasione per poter assaggiare un'amplissima selezione di Alte Bollicine Piemontesi, incontrare i produttori ed entrare pienamente a contatto con lo spirito di una denominazione in netto sviluppo".

Il Consorzio, parallelamente, ha presentato anche il progetto "Alta Langa Docg: anima di un territorio" che coinvolgerà alcuni tra i più importanti sommelier di Torino, Milano e Genova. Queste le prime tre tappe di un viaggio nel quale l'Alta Langa Docg si racconterà nella sua vocazione di "vino gastronomico" in abbinamento alle specialità dei cuochi delle trattorie storiche delle terre alte di Langa. (ANSA).