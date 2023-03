Emergenza cinghiali,da Sardigliano petizione per istituzioni

(ANSA) - SARDIGLIANO, 05 MAR - Domenica di assemblea e raccolta firme - nella sede della Soms - degli abitanti di Sardigliano (Alessandria) e comuni vicini, tra Tortonese e Novese, per la petizione sull'emergenza cinghiali da inoltrare a Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Prefettura. A preoccupare è il protrarsi delle incursioni quotidiane di decine di esemplari di ungulati nei paesi e nelle vicinanze delle case sparse sul territorio dei diversi centri, con i relativi danni e rischi per le persone, "oltre al senso di insicurezza - rimarcano i promotori dell'assemblea - causato dalla presenza diffusa dei cinghiali nell'abitato dopo l'installazione delle barriere per il contenimento della peste suina. Pertanto, _spiegano - abbiamo ritenuto doveroso promuovere un'iniziativa popolare, affinché le autorità competenti assumano al più presto i provvedimenti adeguati per garantire agli abitanti il ritorno alla normalità". All'iniziativa sono stati invitati anche i sindaci dei Comuni di Cassano Spinola, Stazzano, Sant'Agata Fossili e Borghetto Borbera (nella Valle omonima, al confine con la Liguria), quest'ultimo amministrato da Enrico Bussalino, anche presidente della Provincia. Presente il comandante della Polizia provinciale Francesco Pugliese. (ANSA).