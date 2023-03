Juve: si ferma De Sciglio, non parte per Roma

(ANSA) - TORINO, 04 MAR - C'è un'assenza dell'ultima ora in casa Juventus: De Sciglio non parteciperà alla trasferta dei bianconeri nella Capitale contro la Roma. L'esterno ha accusato un problema muscolare che lo costringerà al forfait.

Per la fascia destra aumentano così le quotazioni di Cuadrado dal primo minuto. Nell'elenco dei convocati, come annunciato da Allegri, si rivede Miretti, mentre sono ancora ai box Milik e Kaio Jorge (ANSA).