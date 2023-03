Questura Torino, divieto accesso locali divertimento a 4 giovani

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - Divieto di accesso e di stazionare vicino a pubblici esercizi e locali d'intrattenimento nell'area compresa tra corso Regina Margherita, lungo Po Macchiavelli, corso San Maurizio e via Rossini per quattro giovani per due anni: è la misura di prevenzione personale emessa dal questore, dal momento che i quattro, immigrati di seconda generazione, poco più che ventenni, sono "gravemente indiziati di avere commesso diversi reati nell'area della movida torinese".

Le indagini condotte dalla squadra mobile e dal commissariato di Dora Vanchiglia hanno portato a individuare infatti i presunti responsabili di alcune rapine e aggressioni commesse ai danni di coetanei vicino ai locali della movida torinese e di procedere, lo scorso gennaio, al loro arresto in esecuzione di misure cautelari.

La misura di prevenzione personale è stata emessa per "la pericolosità sociale dei giovani e in considerazione dell'adozione, da parte dell'autorità giudiziaria, di misure cautelari restrittive". (ANSA).