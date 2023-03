Peste suina, 3 nuovi casi in Piemonte, positività salgono a 285

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - Tre nuovi casi di Peste suina sono stati rilevati in Piemonte dall'Izs (Istituto zooprofilattico sperimentale) di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Salgono così a 285 le positività in Regione, mentre restano stabili a 139 in Liguria, per un totale di 424 tra le due regioni.

L'aggiornamento dei dati al 2 marzo segnala i tre nuovi cassi nella provincia di Alessandria, uno a Ponzone (ventisettesimo caso da quando è iniziata l'emergenza) e due a Tassarolo (sei in totale). (ANSA).