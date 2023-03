8 marzo: Allasia, giornata di consapevolezza e impegno

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - "Questa è una giornata che deve essere soprattutto di consapevolezza e di impegno": lo sottolinea il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, in vista dell'8 marzo. Occasione, la presentazione degli appuntamenti dedicati alla figura della donna che saranno messi in campo dall'Assemblea legislativa piemontese.

"È un fatto non discutibile - ha rimarcato Allasia - che ogni donna è protagonista necessaria e significativa nell'affrontare questa crisi economica e di valori che ci sta rendendo tutti più poveri e vuoti. Voi donne siete parte oltre che essenziale determinante della nostra società: nel campo sociale, come in ambito lavorativo e familiare. Non si può prescindere dalla vostra sensibilità per costruire tempi più umani". (ANSA).