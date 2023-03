Codemotion cerca 50 talenti per crescere in Italia e Spagna

(ANSA) - TORINO, 02 MAR - Codemotion, la piattaforma di riferimento per la crescita professionale degli sviluppatori e per le aziende alla ricerca dei migliori talenti It, ricerca 50 nuovi talenti per continuare a crescere in Italia e in Spagna. I nuovi profili - sviluppatori front end, back end ed esperti in architettura dati, product specialist, profili sales, community manager e addetti alla creazione di contenuti per i canali dell'azienda, recruiter specializzati in ambito tech - lavoreranno nelle sedi di Roma, Milano e Madrid.

La strategia di assunzioni è una delle direzioni in cui saranno investite le risorse raccolte con il round da 8 milioni di euro chiuso all'inizio dell'anno. Questi fondi saranno impiegati anche per spingere l'espansione internazionale e sviluppare ulteriormente la piattaforma digitale di Codemotion.

Tra i profili ricercati, infatti, figurano i Dev Talent Partner, consulenti di carriera che aiutano gli sviluppatori a definire il proprio percorso professionale, e i "Tech Recruiter", che si occupano del processo di selezione. Codemotion Talent, a un anno dal lancio, conta già su un bacino di 5.000 sviluppatori in cerca di lavoro.

"Uno degli obiettivi di Codemotion per il 2023 è rendere l'azienda sempre più internazionale puntando ad accrescere, parallelamente al team italiano, anche quello spagnolo con nuove assunzioni: lo scopo è raggiungere entro il 2025 un milione di sviluppatori attivi sulla piattaforma, diventando punto di riferimento europeo nel settore" spiega Chiara Russo, ceo e co-founder di Codemotion. (ANSA).