Carlo Pignatelli collabora con i Bandakadabra

(ANSA) - TORINO, 02 MAR - Carlo Pignatelli debutta con la nuova collaborazione con i Bandakadabra, brass band torinese per la quale ha creato appositamente una serie di look. Un completo composto da una giacca jacquard con fantasia di serpente declinata nelle tonalità del nero e dell'argento da abbinare a una camicia total black e a pantaloni neri. Hanno già indossato i capi Pignatelli artisti come Achille Lauro, Morgan, Samuel dei Subsonica, Pao dei Negrita, J-Ax, Mario Biondi, Francesco Sarcina e Raphael Gualazzi.

"Seguo da sempre il percorso artistico dei Bandakadabra con cui, nel tempo, si è creato un sano rapporto di amicizia nato dal territorio e che si è aperto a una dimensione internazionale grazie alla crescente e meritata popolarità che il gruppo ha saputo guadagnarsi" commenta Francesco Pignatelli, direttore creativo del brand. "Per noi collaborare con Carlo Pignatelli è motivo di grandissima soddisfazione. L'idea era quella di portare nei nostri lunghissimi tour in giro per il mondo un brand della nostra città. Sapere che quel brand è una maison prestigiosa come Carlo Pignatelli ci riempie di orgoglio" aggiunge Gipo Di Napoli, leader della Bandakadabra. (ANSA).