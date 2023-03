Auto: Saracco, su elettrico Europa ha fatto scelta talebana

(ANSA) - TORINO, 02 MAR - "Continuo a pensare che l'Europa abbia fatto una scelta talebana sull'auto elettrica. Il Politecnico, anche grazie ai fondi Pnrr, è in prima linea per guidare l'innovazione in questo settore chiave, cercando soluzioni concrete e praticabili a supporto delle imprese". Lo ha sottolineato Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino, in un incontro dal titolo 'L'auto elettrica/ibrida tra falsi miti, realtà nascoste e vere opportunità'. Affollatissima l'Aula Magna del Politecnico, vista la grande attualità del tema dopo la decisione del Parlamento Europeo di vietare la vendita di auto a benzina e diesel dopo il 2035.

L'incontro, seguito in diretta streaming anche dall'Aula 6 per la grande affluenza di pubblico, è stato organizzato dal Politecnico con CareGiver, gruppo di oltre 200 ingegneri, tecnici e collaudatori che hanno lavorato nella galassia Fiat nella seconda metà del secolo scorso. "Molti di noi - ha spiegato il fondatore di CareGiver, Renzo Porro - hanno proseguito l'attività professionale dopo la pensione, chi con consulenze, chi creando o sviluppando realtà imprenditoriali.

Abbiamo voluto questa tavola rotonda perché riteniamo che la conoscenza vale se è condivisa". (ANSA).