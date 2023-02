Juventus, ovazione dello Stadium per il ritorno di Pogba

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Finalmente Paul Pogba, il francese oggi ha vissuto il secondo esordio con la maglia della Juventus.

Un'ovazione dello Stadium ha accolto il ritorno in campo del centrocampista, lanciato da Allegri al minuto numero 69 del derby vinto 4-2 contro il Torino. L'ultima apparizione in bianconero del 'Polpo' risaliva al 2016, ora il nuovo inizio dopo il lunghissimo periodo di riabilitazione post-infortunio al ginocchio accusato lo scorso luglio.

Pogba è tornato in campo dopo 315 giorni di assenza: l'ultima sua partita prima di oggi era stata quella del 19 aprile 2022 quando aveva giocato soltanto dieci minuti nel Manchester United sconfitto 4-0 dal Liverpool.