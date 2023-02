Juve: Allegri, il rientro di Pogba lo volevano tutti

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Pogba? Il suo è stato un bel rientro, lo volevamo e siamo tutti contenti. Paul si è messo a fare la mezzala e lo ha fatto discretamente bene". Così, intervistato da Dazn, il tecnico della Juve Massimiliano Allegri. "Szczesny ha raggiunto le 200 presenze, Alex Sandro le 300 e quindi c'erano tutti i motivi per vincere stasera", aggiunge.

Ma qual è, per Allegri, la quota per andare in Champions? "Vedendo i numeri ora, servono 73 punti per andare in Champions - risponde - e per farlo bisogna fare un girone di ritorno straordinario. Facciamo comunque un passo alla volta. Dobbiamo continuare così: se nelle prossime 14 gare teniamo una media di 2 punti a partita arriviamo a 73". (ANSA).