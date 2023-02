Gallerie d'Italia Torino, incontro con Mario Calabresi

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Mario Calabresi racconta le storie e i destini di quattro persone che hanno avuto il coraggio di attraversare il mondo cercando salvezza e fortuna. L'incontro 'Partire per l'ignoto', in programma il 1 marzo alle 18.30, è inserito all'interno del nuovo palinsesto di eventi del public program #Inside delle Gallerie d'Italia Torino di Intesa Sanpaolo che consente di approfondire temi legati alle riflessioni scaturite dalla mostra di Jr Déplacé∙e∙s, prima personale in Italia dell'artista francese famoso nel mondo per i suoi progetti che uniscono fotografia, arte pubblica e impegno sociale.

Per tutti gli incontri prenotazione consigliata alla casella mail torino@gallerieditalia.com. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili. (ANSA).