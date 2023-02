Beppe Fenoglio, ad Alba la conclusione del centenario

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Si conclude il primo marzo il centenario "Beppe Fenoglio 22", dodici mesi di appuntamenti in cui la letteratura si è unita al teatro, alla musica, alla storia e alle arti per celebrare la memoria e l'opera dello scrittore albese. A chiudere le celebrazioni una speciale serata a teatro - mercoledì 1 marzo alle 20.45 al Teatro Sociale Busca di Alba - ripercorrerà le tappe dell'anno trascorso con scrittori, musicisti e protagonisti del mondo della cultura.

Il Centro Studi Beppe Fenoglio con il Comitato Promotore del Centenario Fenogliano, composto da accademici e ricercatori da sempre vicini all'opera dello scrittore albese, ha vigilato sul valore delle iniziative selezionando 250 eventi. Tra gli incontri 60 appuntamenti didattici con gli istituti scolastici, 6 appuntamenti con gli Istituti di Cultura italiana all'estero e 7 convegni di cui l'ultimo, Per il Centenario di Beppe Fenoglio (1922-1963). "Una parte per il tutto" organizzato dall'Accademia delle Scienze e dall'Università di Torino con la Fondazione Ferrero e il Centro Studi Beppe Fenoglio, si è concluso pochi giorni fa.

Oltre 50 associazioni e istituzioni hanno collaborato con il Centro Studi e sono state 10 le mostre che hanno raccontato l'opera e la vita dello scrittore, come "Una maniera di metter fuori le parole" in Palazzo Banca d'Alba o "Canto le armi e l'uomo. 100 anni di Beppe Fenoglio" in Fondazione Ferrero. La figura di Fenoglio è stata omaggiata da esponenti del mondo della cultura e delle istituzioni, come Roberto Vecchioni, Beppe Rosso, Aldo Cazzullo e Alessandro Baricco e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, invitato ad Alba per ricordare Michele Coppino e Beppe Fenoglio. Alla serata conclusiva, presentata dall'attrice Lella Costa, interverranno nomi della letteratura e della cultura italiana, come Sandro Veronesi, Enrico Mentana e Massimo Giannini. (ANSA).