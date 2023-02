Siccità: Marnati, si può partire con progettazione invasi

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - I cento anni di bonifica verranno festeggiati al Teatro Civico di Vercelli, il prossimo 20 marzo, con un convegno, organizzato dall'Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue (Anbi) e dall'Associazione d'irrigazione 'Ovest Sesia', sul tema 'L'acqua tra disponibilità, sostenibilità e sicurezza, quali infrastrutture per una maggior gestione'.

Alla tavola rotonda, presentata questa mattina in Regione Piemonte a Torino, parteciperanno anche il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. "Sarà un incontro - ha spiegato il presidente dell'Anbi Piemonte, Vittorio Viora - per parlare di quali soluzioni apportare per affrontare la siccità". "Il piano invasi dev'essere ripreso in mano - ha aggiunto - ma anche la nostra agricoltura dev'essere ripensata, visto che l'anticipo di stagione è deleterio". Alla Regione il compito di "tirare fuori i progetti, rimasti nei cassetti da troppo tempo, e tutte le nuove idee", come ha sottolineato Matteo Marnati, assessore regionale all'Ambiente. "Per quanto riguarda gli invasi rispetto a tre anni fa c'è stato un cambio culturale che ci permette di progettare senza escludere nulla": Tra le prime azioni c'è quella di una richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti di un finanziamento per una "mappatura del territorio per comprendere dove possiamo immagazzinare l'acqua e dove distribuirla", ha annunciato Marco Gabusi, assessore alle Infrastrutture. "La risorsa idrica dev'essere seguita, per questo l'evento di Vercelli è un momento importante", ha concluso Marco Protopapa assessore all'Agricoltura. (ANSA).