Truffano anziano per 30mila euro: arrestati da CC di Canelli

(ANSA) - ASTI, 24 FEB - Avevano truffato un anziano, riuscendo a farsi consegnare 30mila euro tra oro e contanti. Per questi i carabinieri della Compagnia di Canelli (Asti) hanno arrestato due truffatori a Novara, ritenuti responsabili della maxi truffa, commessa nel dicembre scorso. I malviventi avevano contattato la vittima per telefono, riuscendo a convincerla che una nipote era rimasta coinvolta in un grave incidente e che servivano urgentemente dei soldi, circa 30.000 euro, per coprire le prime spese legali. Dopo la telefonata, l'anziano era stato raggiunto a casa da un secondo complice, una donna, per ritirare denaro e oro. Resosi poi conto di essere stato raggirato, l'anziano aveva denunciato il fatto ai carabinieri di Canelli.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Asti, hanno permesso di identificare i malviventi un uomo e una donna, entrambi dell'Est Europa e residenti a Novara. L'uomo, secondo le ricostruzioni, si sarebbe occupato di contattare telefonicamente la vittima, mentre la donna si sarebbe recata a ritirare il denaro e l'oro facendosi accompagnare in taxi. Gli inquirenti non escludono che la coppia possa essersi resa responsabile di analoghi reati sul territorio. (ANSA).