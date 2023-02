Aria artica in arrivo, neve potrebbe cadere già a 200 metri

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - Brusco calo delle temperature e possibilità che la neve cada fino a 200-300 metri, domenica pomeriggio. Sono le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). A determinare il peggioramento del tempo sarà - spiega il servizio meteo di Arpa - lo spostamento della circolazione depressionaria, attualmente posizionata sull'Europa sudoccidentale verso est". Posizionandosi tra le isole Baleari e la Sardegna, "richiameranno correnti fredde di origine artica continentale sulla pianura Padana".

Da domenica, quindi, "è previsto un brusco calo delle temperature e della quota dello zero termico, una decisa intensificazione dei venti sui rilievi meridionali e sulle aree collinari e precipitazioni inizialmente a carattere sparso, nevose da quote collinari fino a metà giornata, più diffuse dal pomeriggio, quando andranno intensificandosi sui settori occidentali e sudoccidentali e contemporaneamente la quota neve si porterà su valori prossimi alle pianure". (ANSA).