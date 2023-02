'Basta spaccio a San Salvario', passeggiata anti pusher

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Si è svolta la scorsa sera nel quartiere di San Salvario, a Torino, una passeggiata contro lo spaccio, organizzata dal movimento 'Per l'Italia con Paragone'.

Oltre una cinquantina i partecipanti all'iniziativa.

"Sono passati diversi mesi ormai dalle ultime manifestazioni con i residenti, ma mi duole constatare che non è cambiato nulla - ha spiegato il promotore dell'iniziativa Matteo Rossino, responsabile di 'Per l'Italia con Paragone' - i pusher continuano a occupare le vie della zona dal tramonto fino al mattino, oltre che usare la piscina Parri come base di appoggio per i loro traffici." "Dopo gli ottimi risultati ottenuti in piazza Bengasi con i residenti - prosegue Rossino - abbiamo deciso di tornare a battere su questo quartiere dove da anni conduciamo una battaglia contro lo spaccio ma anche contro chi viene qui, sicuro di trovare la droga che cerca." "Sappiamo che qualche ora a passeggiare nella zona non risolverà il problema, ma qualcuno doveva pur lanciare un messaggio a chi pensa di spacciare liberamente nelle nostre strade - ha concluso Rossino - da adesso si riparte con le iniziative nella zona, non lasceremo che questo quartiere diventi l'ennesimo ghetto della città!" (ANSA).