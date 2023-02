Piccole imprese italiane pronte a investire sul digitale

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - Meno del 50% delle piccole e medie imprese italiane crede che digitalizzare i propri processi produttivi non sia una priorità nel proprio settore di appartenenza o che i costi siano superiori ai benefici. Il Nord-Ovest dimostra il suo potenziale nello sviluppo tecnologico del Paese: il 62% delle pmi crede e investe nel digitale. Sono i dati della ricerca presentata dall'Osservatorio Innovazione Digitale nelle pmi del Politecnico di Milano, in occasione del convegno inaugurale della 17a edizione della Fiera Internazionale A&T, dedicata a innovazione, tecnologie, affidabilità e competenze 4.0, in scena all'Oval Lingotto di Torino fino al 24 febbraio. Circa 400 le aziende presenti, più di 80 appuntamenti tra convegni, tavole rotonde e workshop specialistici, lo Startup Village con 26 startup innovative.

Nell'ambito dell'Industrial Internet of Things - emerge dall'indagine - manca ancora una forte accelerazione sulla Smart Supply Chain e sulla Smart LifeCycle: servono più collaborazione tra le aziende e una nuova capacità di vedere nel sistema una fonte di miglioramento superiore a quello ottenibile in proprio.

"Le imprese dimostrano di credere all'innovazione, di perseguire un nuovo trend di crescita - ha commentato il ceo di A&T Luciano Malgaroli - caratterizzato dalla digitalizzazione, non solo delle macchine, ma anche del pensiero. Occorre operare secondo una modalità non più individuale bensì sistemica. La competitività industriale sarà sempre più caratterizzata da una forte connessione tra distretti industriali e distretti territoriali, dove sarà determinante fare squadra, essere una squadra. Questo a livello locale, nazionale ed europeo". (ANSA).