Il coraggio di Emanuela Loi al teatro Concordia di Venaria

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - Arriva al Teatro Concordia di Venaria, il 10 marzo, la prima replica della nuova stagione teatrale di 'Emanuela Loi, la ragazza della scorta di Borsellino', lo spettacolo della torinese Eleonora Frida Mino che ha debuttato lo scorso giugno alla presenza di Claudia Loi, sorella di Emanuela, e di Lucia Borsellino, figlia del giudice ucciso dalla mafia. Il Teatro Concordia dedica, infatti, un filone del suo cartellone all'impegno civico, di cui Emanuela Loi, medaglia d'oro al valor civile, è un simbolo.

"Aveva solo 24 anni quando è rimasta uccisa nell'attentato di via D'Amelio - ricorda l'attrice e regista - ed è stata la prima poliziotta di una scorta a perdere la vita in servizio. Ma il ricordo di lei che rimane è quello di una giovane coraggiosa, determinata, solare e con un forte senso del dovere. Ed è per questo che tra le tante vittime degli attentati di quel tragico anno ho scelto di raccontare la sua storia, forse troppo poco conosciuta". Dopo lo spettacolo, che sarà proposto anche come matinée per le scuole, è previsto un momento di dibattito con il pubblico. (ANSA).