L'Aida al Teatro Regio nell'allestimento dell'Oscar Friedkin

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - L'Aida di Giuseppe Verdi è in scena, per 10 recite, dal 25 febbraio all'8 marzo. Sul podio dell'Orchestra e del Coro del Regio sale Michele Gamba, il quarantenne direttore milanese che affronta l'imponente partitura di Verdi nello spettacolare allestimento del regista Premio Oscar William Friedkin, la cui regia è ripresa da Riccardo Fracchia.

Il cast vede protagonisti artisti italiani e stranieri di rilievo internazionale, tra cui: Angela Meade ed Erika Grimaldi che si alternano nel ruolo di Aida; Silvia Beltrami e Anastasia Boldyreva in quello di Amneris; Stefano La Colla e Gaston Rivero in quello di Radamès. Il Coro del Teatro Regio è preparato dal maestro Andrea Secchi. In scena saranno presenti ben 150 artisti, fra solisti, coristi, danzatori, mimi e figuranti.

Scene e costumi sono firmati da Carlo Diappi, la coreografia è di Anna Maria Bruzzese, le luci di Andrea Anfossi e le sagome animate di Michael Curry. Thomas Cilluffo e Irina Bogdanova fanno parte del Regio Ensemble, gruppo interdisciplinare di giovani artisti internazionali che proseguono a Torino la formazione e partecipano agli spettacoli della Stagione 2023.

L'allestimento è realizzato con il sostegno di Italgas, socio sostenitore..

Grande successo per l'Anteprima Giovani di venerdì 24 febbraio. "In meno di quattro giorni, i biglietti per l'Anteprima Giovani di Aida erano sold out. Questo, di per sé, è un gran bel segnale, positivo per il Regio e la Città, ma è un dato ancora più interessante se si considera che il primo giorno di vendita i due terzi dei biglietti acquistati erano per l'opera di Verdi. Un dettaglio significativo che ci racconta di un reale interesse per l'opera da parte dei giovani under 30" commenta Mathieu Jouvin, sovrintendente del Regio. (ANSA).