Auto: Quagliano, poco richiesti incentivi per elettriche

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - "In Italia le previsioni per le auto elettriche restano improntate al pessimismo anche perché gli incentivi prenotabili dal 10 gennaio sulla piattaforma del Ministero dei Trasporti sono molto poco richiesti". Lo sottolinea il presidente del Centro Studi Promotor, Gian Primo Quagliano. "Alla data di ieri - osserva - è ancora disponibile il 95,2% dello stanziamento per incentivi all'acquisto di auto con emissioni di CO2 da 0 a 20 grammi per chilometro e il 96,3% per quello di auto con emissioni di CO2 da 21 a 60 grammi per chilometro, mentre lo stanziamento per incentivi per auto con emissioni di CO2 da 61 a 135 grammi al chilometro si è esaurito il 7 febbraio". (ANSA).