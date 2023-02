Torino: Juric "stiamo facendo bene, ora un gran derby"

(ANSA) - TORINO, 20 FEB - "Stiamo facendo benissimo, per me è stata una delle prestazioni migliori della stagione e sono stracontento di questa gara": così il tecnico del Torino, Ivan Juric, dopo il pareggio per 2-2 con la Cremonese. "Ci mancano titolari fissi e nella ripresa abbiamo sofferto i loro lanci lunghi per questione di fisicità, ma sono le caratteristiche dei giocatori - spiega l'allenatore - e secondo me stiamo andando oltre: per noi non esistono 'squadre piccole', perché se molliamo un attimo lo diventiamo anche noi e non c'è tutta questa differenza con la Cremonese". Si entra nella settimana che porterà al derby contro la Juventus: "Vogliamo prepararci al massimo, abbiamo otto giorni e mi piacerebbe che la gente ci stesse vicino - conclude il croato in vista della stracittadina di martedì prossimo - perché questa squadra merita di più".

(ANSA).