Siccità, nel Biellese emessi avvisi anti-spreco

(ANSA) - BIELLA, 20 FEB - Avvisi anti spreco di acqua nel Biellese, colpito da un lungo periodo di siccità come quasi tutto il Piemonte. Li hanno diffusi le società che gestiscono il servizio idrico, Cordar Biella e Cordar Valsesia. "In considerazione della persistente assenza di precipitazioni che si protrae ormai da molti mesi e della conseguente riduzione della disponibilità di riserve idriche", raccomandano a tutti gli utenti un utilizzo razionale dell'acqua potabile, ricordando che "le attuali condizioni meteorologiche richiedono consumi ridotti, esclusivamente ai fini domestici, evitando le finalità irrigue, ludiche e di lavaggio di veicoli".

Al momento le criticità più serie si sono registrate in alcune frazioni dei paesi di montagna dove gli acquedotti sono stati riforniti con autobotti: a causa delle basse temperature delle scorse settimane infatti le sorgenti erano ghiacciate.

(ANSA).