Legacy Partners acquista 100% di Villa Guelfa

(ANSA) - TORINO, 20 FEB - Legacy Partners, il veicolo di investimento creato nel 2020, ha acquisito il 100% di Villa Guelfa, azienda che produce e vende confezioni gastronomiche 'da ricorrenza', fondata negli anni '80 ad Alba da Roberto Scanavino.

L'azienda è dotata di uno stabilimento produttivo di 8.000 metri quadre e di un centro logistico di 11mila metri quadri; nel 2022 ha prodotto 750mila confezioni, con ricavi pari a oltre 15 milioni di euro.

Riccardo Triolo, fondatore di Legacy Partners, ha assunto la guida di Villa Guelfa in qualità di amministratore delegato, mentre Scanavino è diventato socio di Legacy Partners. "Il nostro obiettivo - spiega Triolo - è continuare sulla strada seguita da Villa Guelfa e promuovere insieme un ampliamento dei canali distributivi e un'espansione sui mercati di riferimento".

Tutti i dipendenti storici di Villa Guelfa hanno mantenuto - si legge in una nota - il proprio ruolo in azienda.

"L'operazione - commenta Scanavino - segna l'inizio di una nuova fase di sviluppo e consente all'azienda di beneficiare di nuove competenze e professionalità, nonché dei capitali per sostenere gli ambiziosi investimenti per la crescita futura".

(ANSA).