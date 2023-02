Gioielli Reali, una special box per promuovere vino e arte

(ANSA) - TORINO, 20 FEB - Promuovere i vini di qualità e insieme il patrimonio artistico del Torinese. Nasce con questo obiettivo il progetto Gioielli Reali, a cura di Strada Reale dei vini torinesi in collaborazione con la Fondazione Accorsi-Ometto: una special box in edizione limitata, che potrà contenere i vini più ricercati del territorio o i libri venduti nel book shop del Museo Accorsi-Ometto. Una soluzione creativa sviluppata sotto la guida di un'agenzia specializzata in cross media communication, la Why Adv di Torino.

Il Museo Accorsi è stato scelto come primo ente museale perché all'interno delle sue collezioni ospita un oggetto particolarmente prezioso: un rarissimo inventario illustrato di gioielli d'epoca barocca appartenuto alla famiglia Savoia, che ha ispirato la decorazione della special box. "E' un album unico, acquistato nel 2013 a un'asta per soli 3.500 euro: ci sono 127 disegni di gioielli indossati dai Savoia, con tutti i dettaglia: numero di pietre preziose, provenienza, taglio e valore economico", spiega il direttore Luca Mana.

"Gioielli Reali è un'iniziativa originale di promozione del territorio. La Regione Piemonte condivide il progetto della Strada Reale dei vini torinesi che, grazie al nuovo regolamento turistico locale, assume un ruolo centrale nella valorizzazione dell'offerta turistica locale, attraverso attività coordinate che coinvolgono realtà pubbliche e private, produttori vitivinicoli e rappresentanti del mondo culturale" ha detto l'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte, Marco Protopapa. (ANSA).