Asta benefica per Candiolo, 40mila euro alle Final Eight

(ANSA) - TORINO, 20 FEB - Raccolti 40 mila euro a sostegno della ricerca sul cancro dell'Istituto di Candiolo-Irccs nella cena di gala al Pala Alpitour organizzata da Lega Basket Serie A e dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro (Fprc), durante le final eight della Coppa Italia di basket. Le offerte sono venute dai club, dalle aziende partner e dai partecipanti alla serata, alla presenza del presidente della Lega Basket, Umberto Gandini, e del presidente della Fondazione, Allegra Agnelli.

Nella serata si è svolta un'asta, grazie alla partecipazione della Casa d'Aste Sant'Agostino, nella quale sono state battute alcune maglie dei campioni delle otto squadre che hanno partecipato alla Final Eight, dei giocatori della Juventus e del Torino e i "Toh", le statuette dello scultore Nicola Russo che si ispirano ai Toret.

Testimonial e animatrice della serata la madrina della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Cristina Chiabotto, insieme a Carlton Myers, ambassador delle Final Eight ed ex giocatore della nazionale italiana di basket, portabandiera dell'Italia ai Giochi della XXVII Olimpiade, a Sydney. (ANSA).