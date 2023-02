Droga: Torino, cane Evan fiuta 590 gr hashish

(ANSA) - TORINO, 19 FEB - Il fiuto di Evan, cane antidroga della Polizia, ha permesso di trovare e recuperare, a Torino, cinque panetti di hashish e alcuni frammenti della medesima sostanza per un totale di 590 grammi. E' successo in corso Vercelli nel corso di un monitoraggio del territorio.

Durante gli interventi sono stati controllati 33 veicoli e identificate 97 persone. Tra queste un gambiano di 24 anni che, indicato dal cane antidroga, veniva trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.

All'operazione hanno preso parte gli agenti gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia, insieme a due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine "Piemonte (ANSA).