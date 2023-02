Allegri "Di Maria alza il livello tecnico"

(ANSA) - LA SPEZIA, 19 FEB - "Nel primo tempo abbiamo giocato male tecnicamente, essendo troppo frettolosi nel liberarci del pallone, però siamo andati in vantaggio e non abbiamo rischiato molto. Nella ripresa invece abbiamo giocato meglio e però è stato bravo Perin a salvarci con delle ottime parate. Poi è entrato Di Maria e si è alzato il livello tecnico. I campioni hanno un modo diverso di giocare a calcio. La sfortuna è che ha 35 anni, fosse più giovane potrebbe giocare tutte le partite.

Quando entra dà tranquillità a tutti". Sono le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, dopo il successo sullo Spezia frutto delle reti di Kean e dell'argentino.

"Giocare alla Spezia è sempre complicato, la squadra ha giocatori tecnici che creano sempre occasioni come era successo con Napoli e Roma. Penso abbia ottime possibilità di salvarsi - dice Allegri -. Poi dobbiamo migliorare perché nel primo tempo non siamo andati bene. Giovedì abbiamo avuto tante occasioni, subìto un contropiede e abbiamo pareggiato. Oggi invece oggi è andata diversamente. Ci sono partite che vinci pur giocando meno bene. Ma questo è sempre esistito ed esisterà sempre".

In generale il tecnico sottolinea come la squadra "stia facendo bene in campionato. Abbiamo 47 punti sul campo e dobbiamo guardare a quelli. Chiaramente la classifica dice 32 e questo ci obbliga a lottare per avvicinare chi abbiamo davanti". Infine un passaggio su Bonucci che, rientrato nel recupero della ripresa, in campionato non giocava dallo scorso novembre. "Mi faceva piacere farlo rientrare con una vittoria. E' il capitano della squadra, un ragazzo intelligente e noi abbiamo bisogno di tutti.

Gliel'ho chiesto prima di farlo entrare, l'ho visto felice".

(ANSA).