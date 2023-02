Studenti Asti, un video con regole contro violenza di genere

(ANSA) - ASTI, 18 FEB - Un video di sette minuti che illustra la regola delle 5D da mettere in atto in caso di molestie di cui si è vittima o a cui si assiste: Distrarre, Delegare, Dare sostegno, Documentare, Dire. E' questo il frutto del progetto "Stand Up", che ha visto parte attiva l'istituto Alfieri di Asti. Gli studenti dell'istituto professionale, hanno presentato le regole in otto lingue diverse. Oltre all'italiano, all'inglese e al francese compaiono l'arabo, il moldavo, il rumeno e l'albanese, per finire con la lingua dei segni, utilizzata dalla professoressa Lisa Medici.

Spiegano dalla scuola: "Questa iniziativa si inserisce nel percorso di Educazione Civica che ha già visto la partecipazione di oltre 7.500 studenti astigiani al Progetto Sos Donna. Le risposte al questionario "Mi aiuti o non mi aiuti?", i cui risultati a livello provinciale sono stati presentati a dicembre, hanno permesso di constatare che il livello di sensibilizzazione dei giovani sulla necessità di aiutare la vittima di molestie o violenze è molto alto". (ANSA).