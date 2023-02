Ucraina, 5 ragazze da Torino a Mykolaiv per dare sostegno

(ANSA) - TORINO, 17 FEB - "Viviamo in un mondo strutturato su disuguaglianze o sul pensiero che alcune vite valgono più di altre. Noi vogliamo contribuire a cambiare tutto questo, consapevoli che tutte le vite hanno uguale valore". A parlare è Carolina Presti, che insieme ad altre quattro ragazze, Michela, Emma, Giulia e Alessia di un'associazione di Torino, Acmos, è partita questa mattina dal capoluogo piemontese con la carovana dell'associazione per portare aiuto alla popolazione di Mykolaiv, in Ucraina. Iniziativa con il sostegno della Città metropolitana che ha messo a disposizione il mezzo per il viaggio.

"Vogliamo dare un sostegno concreto - spiega Carolina -, porteremo pacchi alimentari e aiuteremo a smistare gli aiuti che arrivano ma porteremo anche vicinanza e condivisione della nostra vita con la loro". "Da quando è scoppiata la guerra - spiega il presidente di Acmos, Diego Montemagno - ci siamo posti il tema di come potevamo contribuire perché non vogliamo stare da questa parte del mondo a guardare". Anche il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo concorda che "è una situazione che dobbiamo affrontare con la consapevolezza che serve un'Europa più solidale e unita, che dia risposte concrete e di tante iniziative come questa che mettono insieme le energie migliori per dare un aiuto reale. Per ora come Città metropolitana forniamo il furgone, ma non escludiamo in futuro una partecipazione diretta". (ANSA).