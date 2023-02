Fondi Piemonte, la Cassazione conferma condanna per Montaruli

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il sottosegretario all'Università Augusta Montaruli per l'uso improprio dei fondi dei gruppi consiliari del Piemonte negli anni dal 2010 al 2014, applicando uno sconto di pena di un mese rispetto a quanto stabilito dalla corte d'Appello di Torino nel 2021: un anno e sei mesi invece che un anno e sette mesi.

La notizia, anticipata dalla Tgr Piemonte, è stata confermata da ambienti parlamentari del centrodestra. Confermate anche le condanne per l'ex presidente della Regione, il leghista Roberto Cota (un anno e sette mesi), e per l'ex deputato ed ex sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, sempre della Lega, (un anno e 5 mesi).