Trasporto pubblico, domani sciopero di 24 ore

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - E' stato indetto per domani dai sindacati di base (Usb) uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale. A Torino ci sarà anche uno sciopero di 4 ore proclamato dalla rsu del settore tecnico della metropolitana.

Bus, tram, metro e centri di servizi al cliente funzioneranno regolarmente dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. I mezzi extraurbani e i treni per Venaria-Aeroporto-Ceres sono garantiti da inizio servizio alle 8 e dalle 14,30 alle 17,30, quelli per Rivarolo-Chieri dalle 6 alle l9 e dalle 18 alle 21.

Lo sciopero potrà avere ripercussioni anche sui servizi gestiti dal Gtt. (ANSA).