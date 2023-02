Salone Libro: Viale, idea guida indipendenza e autonomia

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - "Il principio guida nella scelta della direzione editoriale del Salone è stato e sarà la garanzia della piena indipendenza e autonomia della manifestazione". Lo ribadisce in una nota Silvio Viale, presidente dell'associazione Torino, la Città del Libro, proprietaria del marchio della manifestazione. "Nell'ambito di una procedura - aggiunge Viale - ancora non formalmente chiusa, non possiamo entrare nel merito del processo di selezione delle candidature. Alle dichiarazioni fatte a mezzo stampa dal Coordinatore del Comitato Direttivo rispondiamo che la nostra posizione è e rimane quella dell'indipendenza". (ANSA).