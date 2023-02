Ucraina: Bread for Peace, dal carcere farina, pane, grissini

(ANSA) - ALESSANDRIA, 15 FEB - Dalla collaborazione tra Nova Coop e Pausa Cafè con gli agricoltori di Leopoli nasce la prima filiera inclusiva per sostenere la sicurezza alimentare delle famiglie ucraine. Farina, pane e grissini per la pace in Ucraina sono prodotti da Pausa Cafè nel carcere di Alessandria e venduti nei principali negozi Nova Coop. E' questa la sfida alla base del progetto 'Bread for Peace', presentato oggi nel Panificio sociale della Casa di reclusione San Michele - alle porte di Alessandria - attivo da una decina di anni, dove sono impiegati alcuni detenuti. Il progetto ha inoltre permesso l'inserimento di quattro nuove persone nella linea di produzione di panificati all'interno del carcere, in affiancamento alle 4 già presenti.

"Lavoro più solidarietà è un binomio importante, anche dal grande significato - sottolinea Elena Lombardi Vallauri, direttrice della casa circondariale -. Fondamentale garantire alle persone in esecuzione pena il lavoro come attività normale, come fossero all'esterno. Uscendo hanno così una professione in mano. C'è da parte dei detenuti forte partecipazione quando sanno di aiutare chi ha bisogno. La loro solidarietà si attiva spontaneamente, in silenzio e con umiltà, di fronte a situazioni di sofferenza. Come nel caso dell'Ucraina in guerra". (ANSA).